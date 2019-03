vor 5 Min.

MS-Patient aus Mering: Sein Humor schützt ihn

Christian Lugauer aus Mering versucht, trotz Multipler Sklerose das Beste aus seinem Leben zu machen. Mitmenschen kann er einen guten Rat geben.

Von Heike John

Jeden Freitag läuft Christian Lugauer 1500 Meter. Dafür braucht er 45 Minuten. Das ist wahrlich keine nennenswerte Rekordzeit, doch für den Meringer eine der wenigen Gelegenheiten, sich aufrecht ohne Gehstützen zu bewegen und seinen Körper auf eigenen Füßen zu spüren. Christian Lugauer hat Multiple Sklerose und sitzt für Strecken über 40 Meter im Rollstuhl. Einmal wöchentlich, in der Ergotherapie, hat er die Möglichkeit, in einem Geh-Roboter eigene Schritte ohne Aufstützen zu machen.

MS-Symptome bei Meringer schon nach dem Abitur

„Meine Krankheit hat gleich nach dem Abitur mit einer Sehnerventzündung begonnen. Das ist eigentlich der Klassiker bei MS“, weiß der heute 48-Jährige inzwischen. Die Einschränkungen entwickelten sich schleichend – und nicht gleich tippten die Ärzte auf Multiple Sklerose. Christian Lugauer machte eine Ausbildung als Bauzeichner, dann ging er zum Architekturstudium nach Hannover.

Der zweite richtige Krankheitsschub kam mit 30 Jahren, die Gleichgewichtsprobleme verstärkten sich zusehends. Im Jahr 2000 hielt Lugauer nicht nur sein Architektendiplom in der Hand, sondern hatte auch die Diagnose MS schwarz auf weiß. Die Arbeit als Architekt musste er bald aufgeben. Beruflich kam er nicht mehr auf die Beine. Privat fand Christian Lugauer durch die Krankheit jedoch sein Glück.

Meringer MS-Patient lernte mit der Krankheit zu leben

Er beschäftigte sich intensiv mit MS und lernte damit umzugehen. So musste er lernen, Hilfe anzunehmen und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen. Zusehend sichtbarer wurden die Ausfallerscheinungen durch die chronische Entzündung des zentralen Nervensystems beim Gehen.

Er knüpfte Kontakte zur Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) und besuchte die Treffen der örtlichen Selbsthilfegruppe, dem Meringer MS-Stammtisch. Dort lernte er 2003 Karin Mayr kennen, die ebenfalls MS hat. Seit gut 15 Jahren sind die beiden ein Paar. „Das ist eher ungewöhnlich, dass eine Beziehung mit zwei Kranken sich so lange hält“, sagt Lugauer und schätzt sich deshalb glücklich.

Alleine Urlaub machen geht nicht mehr

„Gut, wir sind Gleichgesinnte, und man versteht sich oft ohne viele Worte, weil jeder krankheitsbedingt seine Einschränkungen hat.“ Doch beide seien mit fortschreitender Krankheit mehr und mehr auf Hilfe angewiesen und können sich ja gegenseitig nicht wirklich helfen. „Dass wir beide allein in Urlaub fahren, geht schon lange nicht mehr“, berichtet der 48-Jährige.

Die beiden haben jedoch Glück, denn sie bewohnen die Erdgeschosswohnung im Haus von Karin Mayrs Eltern. Diese sind immer da, wenn sie gebraucht werden. „Eine adäquate Wohnform für junge Leute mit Hilfebedarf gibt es ja leider kaum“, bedauert Lugauer.

Meringer verliert durch MS nicht den Humor

Anfangs konnte er noch die wenigen Stufen in die Wohnung hinauf- gehen, inzwischen hilft ihm ein Plateaulift, der ihn im Rollstuhl sitzend befördert. Mit 37 Jahren in Rente gehen zu müssen und irgendwann festzustellen, dass auch das Autofahren nicht mehr geht, ist nicht gerade einfach.

„Inzwischen kann ich jedem nur den Rat geben, nichts im Leben aufzuschieben und zu sagen, das mache ich dann mal, wenn ich mal in Rente in bin“, sagt Lugauer.

Seinen Humor hat er trotz seiner Krankheit nicht verloren. Schlagfertig und mit einem breiten Lächeln gibt er auch kontra, wenn jemand eine unpassende Bemerkung macht. „Humor schützt“, sagt Lugauer, „und je schlimmer es einem geht, desto schwärzer wird der Humor.“

Trotz Krankheit weiterhin mitten im Leben

Im Rahmen seiner Möglichkeiten pflegt der Rollstuhlfahrer seine Interessen und Hobbys. Als Fußballfan besitzt er eine Dauerkarte beim FCA. Einen ganzen Basteltisch in der gemeinsamen Wohnung füllt die Leidenschaft für Modellbau-Lastwagen. Daneben steht sein Schreibtisch für die Abwicklung des Schreibverkehrs rund um die MS-Gruppe.

Dort ist er seit Langem als Zweiter Vorsitzender aktiv und unterstützt Waltraud Sedlmeir in der Vereinsführung der Selbsthilfegruppe. Auch auf seine Initiative hin wurde der Betroffenen-Stammtisch im vergangenen Jahr in „MS-Gruppe mit Spaß“ umbenannt. Man muss das Leben genießen und Spaß haben, so lautet die Devise von Christian Lugauer.

Handbike als größtes Hobby von Meringer MS-Patient

Mittlerweile gebe es schon viel bessere Medikamente und viele Therapiemöglichkeiten, die mit ein wenig Glück auch von den Krankenkassen unterstützt werden. „Denn finanziell haben wir MS-Kranke es nicht allzu dicke“, sagt er.

Sein größtes Bewegungsvergnügen ist jedoch eigenfinanziert. „Wir haben letztes Jahr ein wenig tiefer in die Tasche gegriffen und uns sogenannte Handbikes zugelegt, vergleichbar mit einem Liegerad.“

Der Lenker mit Motorunterstützung kann an den normalen Rollstuhl angedockt und per Handkurbel betrieben werden. „Da wird’s dann richtig sportlich bei uns, und wir können raus in die Natur bis zum Stausee“, schwärmt auch Freundin Karin Mayr. Vom Gefühl her ist das dann wie E-Bike-Fahren, einfach ein Stück Normalität in einem Leben mit vielen Einschränkungen.

Regelmäßige Treffen von Betroffenen im Landkreis

Die Treffen finden immer am letzten Dienstag des Monats in verschiedenen Lokalitäten im Landkreis Aichach-Friedberg statt. Gruppenleitung: Waltraud Sedlmeir, 08233/2117 568, Waltraud.sedlmeir@mail.de, Stellvertreter: Christian Lugauer, lugauer@gmx.net.

