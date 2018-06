vor 49 Min.

Mancher hätte anders entschieden

Was sagen Trainer der Amateurkicker zur Entscheidung von Bundestrainer Löw? In einigen Punkten herrscht Einigkeit, in anderen eher nicht.

Von Peter Kleist

Bernd Leno, Jonathan Tah, Leroy Sané und Nils Petersen. Das sind die vier Nationalspieler, die es „erwischt“ hat. Sie bilden das Quartett, das Bundestrainer Joachim Löw nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Russland nehmen wird. Sicher eine Liste, die so mancher „Experte“ so eher nicht erwartet hätte. Wir wollten von Trainern der Amateurfußballer aus unserem Verbreitungsgebiet wissen, was sie von der Entscheidung halten.

Bastian Schaller, der Trainer des A-Klassen-Meisters SV Wulfertshausen, wundert sich vor allem darüber, dass der junge Leroy Sané gestrichen wurde. „Aber der Bundestrainer wird sich schon was dabei gedacht haben“, so Schaller. Die Entscheidung für Kevin Trapp als dritten Mann zwischen den Pfosten anstelle von Bernd Leno sieht der Wulfertshauser Coach pragmatisch: „Es ist eigentlich egal, wer als dritter Keeper zu einem Turnier fährt.“ Ähnlich sieht es Michael Meisetschläger, Co-Spielertrainer beim SV Ried. „Leno trifft es halt, weil Manuel Neuer wieder fit ist – und ganz ehrlich, der dritte Torhüter spielt bei der WM keine Rolle. Da müsste schon viel passieren, bis der zum Einsatz kommen würde“, so Meisetschläger. Eines allerdings hätte der 28-Jährige anders entschieden: „Den Petersen hätte ich eher drin gelassen, der hätte als Joker vielleicht wertvoll sein können.“ Und für Leroy Sané hat er den Trost übrig, dass der noch jung sei und seine Chancen noch bekommen würde.

„Für mich waren zwei Überraschungen dabei“, meinte Jürgen Schmid, der Trainer des TSV Dasing. „Zum einen in der Torwartfrage, da Kevin Trapp doch wenig Spielpraxis in Paris hatte und zum andern in Sachen Leroy Sané“, so Schmid. Bei Sané vermutet der Dasinger Übungsleiter, dass Löw auf der linken Seite auch mit Reus und Özil zwei starke Leute hat und sich dafür eventuell für Sebastian Rudy als eher defensivere Variante entschieden hat. Und was sagt der Dasinger zu Nils Petersens WM-Aus? „Ich denke, dass ihm etwas die internationale Erfahrung fehlt und er nicht in der Lage ist, uns bei einer Weltmeisterschaft zu helfen“, erklärte Schmid.

Bei Rudolf Völk, der Trainer des A-Klassen-Aufsteigers SC Eurasburg, wäre nur ein Name des Streichquartetts anders gewesen. „Ich hätte den Jonathan Tah mitgenommen und stattdessen den Antonio Rüdiger daheim gelassen“, so Völk. Bei den Torhütern würde es nicht ins Gewicht fallen, ob nun Trapp oder Leno der dritte Mann wären. „Trapp ist vielleicht ein bisschen besser, Leno hat sich halt einige Patzer in der Nationalmannschaft geleistet – ich denke, es gibt nur einen minimalen Unterschied zwischen den beiden“, meinte Völk. Und das Stürmerproblem hätte er mit Sandro Wagner von Haus aus anders gelöst. „Doch das muss Joachim Löw entscheiden“, sagte Völk, der Mario Gomez im Vergleich mit Nils Petersen für den „ausgefuchsteren, etwas routinierteren Mann“ hält.

