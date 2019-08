Mandichosee: Fachbehörden müssen genauer hinschauen

Hätte sich früher feststellen lassen, was am Seeufer los ist?

So hatte sich Martin Walch seinen letzten Sommer im Amt des Merchinger Bürgermeisters wohl auch nicht vorgestellt. Seit Anfang August zwei Hunde nach einem Bad im Mandichosee auf zunächst rätselhafte Weise starben, ist der Rathauschef der kleinen Gemeinde in ständiger Alarmbereitschaft. Nicht auszudenken, wenn an dem beliebten Freizeitgewässer nicht nur Tiere, sondern auch Menschen zu Schaden kämen.

Dass Walch gleich nach dem Tod der ersten beiden Hunde schnell ein Badeverbot für den auf Merchinger Flur gelegenen See verhängte, hat sich als die richtige Entscheidung erwiesen. Wünschenswert wäre es aber gewesen, wenn die Fachbehörden wie Wasserwirtschafts- und Gesundheitsamt ein wenig besser hingeschaut hätten. Mit mehr Expertise hätte sich ja vielleicht früher feststellen lassen, was da am Ufer des Mandichosees los ist.

Dass man im Landkreis mit der Tychonema-Alge bisher keine Erfahrung hatte, ist keine hinlängliche Entschuldigung. Wer bei Google nur die drei Begriffe „Hunde“, „tot“ und „See“ eingibt, bekommt eine ganze Reihe von Hinweisen auf die mögliche Ursache, die sich jetzt zu bestätigen scheint.

