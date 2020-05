16.05.2020

Manfred Harteis feiert 75.

Der begeisterte Bergsteiger Manfred Harteis feierte seinen 75. Geburtstag. Harteis war von 1986 bis 2004 – insgesamt also 18 Jahre – in der Vorstandschaft des Friedberger Alpenvereins tätig. In seine Amtszeit fiel neben neben zahlreichen weiteren richtungsweisenden Entscheidungen der Kauf der Willi-Merkl-Hütte von der Alpenverein- Sektion Augsburg. Die Reiselust hat ihn zeitlebens begleitet: Er hat nicht nur viele Gipfel bezwungen – er kann auch mit Stolz von sich selbst sagen, dass er alle Staaten der Erde bereist hat.