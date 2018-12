16:17 Uhr

Manfred Wolf: „Mir ist das nicht leicht gefallen“

Kissings Bürgermeister Manfred Wolf geht ab Januar in den Ruhestand. Eigentlich wollte er bis 2020 im Amt bleiben. Im Interview erklärt er, weshalb er aufhört.

Von Philipp Schröders

Herr Wolf, eigentlich wollten Sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2020 im Amt bleiben. Nun gehen Sie bereits im Januar in den Ruhestand. Warum?

Manfred Wolf: Ich habe gesundheitlich Probleme. Im September habe ich eine sehr schmerzhafte Gürtelrose bekommen. Ich musste in diesem Jahr zwei Monate aussetzen. Ich habe gemerkt, dass ich die Belastungen, die dieses Amt mitbringt, mit den Schmerzen nicht mehr bewältigen kann. Die Ärzte, auch der Amtsarzt, haben mir das bescheinigt. Mir ist das nicht leicht gefallen, eigentlich bin ich für sechs Jahre gewählt worden. Ich fühle mich wie ein Marathonläufer, der bei Kilometer 40 aufhören muss. Aber es nützt ja nichts.

Was sagen Ihre Frau und Ihre beiden Söhne zu ihrer Entscheidung?

Wolf: Wir haben einen Familienrat abgehalten und die Umstände besprochen. Ich muss meine erwachsenen Söhne sehr loben. Sie haben die Lage sehr gut eingeschätzt und gute Argumente hervorgebracht. Ich habe keine einsame Entscheidung getroffen, sondern eine Entscheidung mit meiner Familie. Das war fantastisch.

Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen. Sie beschreiben Ihre Wahl zum Bürgermeister 1996 gerne als eine Art Husarenstück. Waren Sie damals ein Quereinsteiger?

Wolf: Nicht ganz. Ich bin 1991 in die Politik gegangen und habe mich für das Thema Lechsteg, also eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke nach Haunstetten, eingesetzt. Unter anderem habe ich Flyer gedruckt und beim Erholungsgebieteverein verteilt. Zudem habe ich viele Leserbriefe geschrieben. Mein Vater hat beim Frisch gearbeitet und ich bin in Kissing geboren und groß geworden. Meine Familie war in der Gemeinde bekannt, wenn auch nicht politisch. Als Polizist hatte ich meinen Diplomverwaltungswirt gemacht und konnte zeigen, dass ich auch fachlich für das Amt des Bürgermeisters geeignet war.

Wolf: Die ersten Jahre im Amt waren schwierig

Ihre erste Zeit im Amt war aber nicht einfach, oder?

Wolf: Die ersten zwei Jahre waren sicherlich schwierig. Die CSU und die Freien Wähler hatten gegeneinander Wahlkampf gemacht, nach meiner Amtsübernahme haben sie sich zusammen gegen mich gerichtet. Ich habe einmal den „Fehler“ gemacht, in den Ferien eine Sitzung anzusetzen. Da kamen dann die Mitglieder der SPD und ein Mitglied von den Freien Wählern. Der Rest war plötzlich nicht da und der Gemeinderat beschlussunfähig. Die Zusammenarbeit ist dann aber besser geworden. Beispielsweise habe ich den Ältestenrat eingeführt, in dem ich mich schon vor den Sitzungen mit den Fraktionssprechern zusammengesetzt habe. Heute ist die Zusammenarbeit traumhaft.

Viele sagen, dass Sie Kissing in das 21. Jahrhundert hineingeführt haben. Die Verbesserung der Infrastruktur, neue Baugebiete, die Sanierung der Mittelschule, neue Kindergärten – die Liste der verwirklichten Projekte ist lang. Hatten Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit einen Masterplan?

Wolf: Als ich 1996 angefangen hatte, war schon der Spatenstich für die Paartalhalle. Zudem hatten wir zu wenig Kindergartenplätze. Da habe ich mich sofort dafür eingesetzt, dass die Kita Spielburg gebaut wird. 1999 war das verheerende Pfingsthochwasser. Da habe ich mich ein Jahr lang wie an die Wand gedrängt gefühlt. Aber wir haben dann den Hochwasserschutz verbessert. Ich war mit dem Slogan ,Frischer Wind für Kissing’ angetreten. Ich habe die Projekte vorangetrieben, auch gegen Widerstände wie bei dem Gewerbegebiet zwischen Bahnlinie und B2. Zusammen mit dem Gemeinderat habe ich immer mehr agiert, nicht nur reagiert.

Dennoch gibt es in Kissing auch kritische Stimmen. Muss ein Bürgermeister mit Feinden leben?

Wolf: Das sind keine Feinde. Kritik kann einen auch voranbringen, wenn man darauf eingeht und die Kritiker überzeugt. Es gibt immer wieder Leute, denen man es nicht Recht machen kann, letztendlich machen starke Gegner aber auch einen selber stark.

Streit um Ansiedlung des Krematoriums in Kissing

Die Angriffe bei der Ansiedlung des Krematoriums 2010 haben Sie aber teilweise als persönlich verletzend empfunden.

Wolf: Das waren auch sehr persönliche Angriffe. Es gibt aber Gegner, die mich später angerufen haben und mir gesagt haben, dass die Entscheidung doch richtig war. Früher lag die Anzahl der Feuerbestattungen bundesweit bei 20 Prozent, letztes Jahr waren es etwa 70 Prozent. Die Zeiten ändern sich. Toll war auch, dass der Gemeinderat trotz der Widerstände über anderthalb Jahre alle Beschlüsse zu der Ansiedlung einstimmig beschlossen hat.

Sie sind trotz Kritik drei Mal wiedergewählt worden. Was ist einfacher, das Tagesgeschäft des Bürgermeisters oder eine Wahl zu gewinnen?

Wolf: Eine Wiederwahl gewinnen Sie nicht allein durch den Wahlkampf. Eine Wahl gewinnen sie nur durch die Arbeit, die sie in den Jahren zuvor geleistet haben.

Eine furchtbare Zeit war sicherlich ihre Krebserkrankung 2012. Haben Sie in dieser Zeit darüber nachgedacht, der Politik ganz den Rücken zu kehren?

Wolf: Eigentlich war es genau das Gegenteil. Es war eine schreckliche Zeit. Ich hatte einen Tumor im Halsbereich. Als mir eine Gewebeprobe entnommen wurde, drückte der schon auf die Luftröhre. Ich war dann auch ein dreiviertel Jahr nicht dienstfähig. Beim Starkbieranstich im März 2013 wollte ich aber unbedingt dabei sein - auch mit Glatze. Im Juli habe ich mich dann mit 58 Jahren trotz voller Rentenberechtigung zur Wiederwahl aufstellen lassen. Nach dem Motto: Das war’s noch nicht. Auch meine Frau hat mich dazu bestärkt.

Die Paartalhalle prägt Kissing und hat Sie während ihrer Amtszeit stets beschäftigt. Haben Sie sich einmal gewünscht, Sie nicht geerbt zu haben?

Wolf: Im Nachhinein hätte ich einiges anders gemacht. Aber wir haben uns um die Paartalhalle sehr gut gekümmert.

Aus gesundheitlichen Gründen geht Kissings Bürgermeister Manfred Wolf ab Januar in den Ruhestand. Bild: Michael Hochgemuth (Archiv)

Wenn Sie ein Projekt nennen sollen, auf das Sie besonders stolz sind, welches ist das?

Wolf: Das sind so viele Projekte, das ist schwierig. Das Einkaufszentrum zwischen Bahnhof und B2 war wirkliche eine Bereicherung und auch meine Idee. Zudem war es mir immer wichtig, dass Kissing eine familienfreundliche Gemeinde ist. Bei uns hat immer jedes Kind einen Betreuungsplatz bekommen.

Das waren zwei Projekte. Nun nennen Sie aber bitte nur eins. Welches hätten Sie gerne noch zu Ende geführt?

Wolf: Es gibt da ein Projekt, da geht es um den sozialen Wohnungsbau, um betreutes Wohnen und einen integrierten Kindergarten. Mehr darf ich aber nicht dazu sagen, das ist bisher nur nichtöffentlich behandelt worden.

Der Lechsteg, das Thema mit dem Sie in die Politik eingestiegen sind, ist bisher nicht verwirklicht worden. Sind Sie traurig darüber?

Wolf: Nein, ich bin nicht traurig. Nun wird in der Stadt Augsburg wieder über das Thema diskutiert, nach 30 Jahren. Auch sehe ich eine große Chance, den Lechsteg im Rahmen des Renaturierungsprojekts Licca liber zu verwirklichen. Beide Ufer des Lechs liegen im Verantwortungsbereich der Stadt Augsburg. Wenn sie im Bereich Kissings liegen würden, dann hätten wir den Lechsteg vielleicht schon.

