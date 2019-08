vor 39 Min.

Mann fährt in Dasing gegen Bahnschranke

Ein Autofahrer in Dasing ist jetzt gegen eine Bahnschranke gestoßen und hat dabei einen hohen Schaden verursacht.

Ein junger Autofahrer war in Dasing offenbar kurz unaufmerksam und prallte in der Folge gegen eine Bahnschranke. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 22-Jähriger ist mit einem Fiat-Kleintransporter die Friedberger Straße in Dasing entlang gefahren und dort gegen eine Bahnschranke gestoßen. Am Bahnübergang übersah er das Rotlicht und hielt nicht an.

Danach prallte er mit seinem Fahrzeug gegen eine der sich senkenden Schranken und beschädigte diese. An Fahrzeug und Schrankenanlage entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. (tril)

