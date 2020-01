11:13 Uhr

Mehrere Unfälle wegen tiefstehender Sonne auf der A8 bei Adelzhausen

Mehrere Unfälle auf der A8 in Richtung München zwischen Adelzhausen und Sulzemoos gab es am Dienstagmorgen wegen tiefstehender Sonne.

Auf der A8 Richtung München hat es wegen tiefstehender Sonne am Dienstag mehrere Unfälle zwischen Sulzemoos und Adelzhausen gegeben. Der Stau hat sich aufgelöst.

Am Dienstagmorgen hat es ab etwa 9 Uhr mehrere Unfälle auf der A8 in Richtung München gegeben. Sie ereigneten sich laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zwischen Adelzhausen und Sulzemoos. Zeitweise gab es einen Rückstau, der beinahe bis Dasing reichte.

Tiefstehende Sonne wohl der Grund für Unfälle auf A8 bei Adelzhausen

Am Vormittag teilte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mit, dass es keine gravierenderen Störungen mehr gebe. Die Unfälle seien alle aufgenommen worden und jeweils nicht sonderlich schwer. Grund für die Häufung an Unfällen war den Beamten zufolge offenbar die tiefstehende Sonne am Morgen.

