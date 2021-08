Merching

18:00 Uhr

Am Merchinger Mandichosee müssen Falschparker jetzt zahlen

Marion Klehmet von der Verkehrsüberwachung ist nun auch am Mandichosee in Merching unterwegs, um nach Falschparkern Ausschau zu halten.

Plus Bei der Verkehrsüberwachung wird vor allem der Mandichosee in den Blick genommen. Die Gemeinde will daran nichts verdienen. Unterwegs mit einer Kontrolleurin.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wenn es schön und windig ist, dann ist auf und rund um den Mandichosee die Hölle los. Obwohl der Parkplatz oft noch nicht gefüllt ist, wird alles zugeparkt: der Grünstreifen neben dem Seglergelände, Fahrradwege, Rettungswege - sogar die Slipanlage für die Boote, die direkt in den See führt. Dabei wurden die Parkmöglichkeiten im nördlichen Bereich sogar noch deutlich erweitert. Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl schüttelt den Kopf. "So konnte es nicht weitergehen", bekräftigt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen