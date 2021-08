Daniel-Arnold-Förderpreis: Ein Hauch von Olympia in Merching

Ein letztes Mal werden Merchinger Ausnahmesportler im Namen des Paralympics-Medaillengewinners ausgezeichnet. Was die Geehrten für Ziele haben.

Die silbernen Ringe in der Mehrzweckhalle ließen keinen Zweifel: Ein Hauch von Olympia wird Daniel Arnold wohl immer umgeben. Der erfolgreiche Tischtennisspieler konnte bei den Paralympics in den Jahren 2000, 2004 und 2008 seine Teilnahme im Einzel und mit der Mannschaft mehrfach vergolden und versilbern. Als Anerkennung für seine Leistung wurde er nicht nur zum Merchinger Ehrenbürger ernannt: Seit 2004 sind in der Gemeinde alle vier Jahre besonders begabte Sportlerinnen und Sportler mit dem Daniel-Arnold-Förderpreis ausgezeichnet worden. Nun fand die Verleihung zum letzten Mal statt.

Coronabedingt hatte die Feier schon um ein Jahr verschoben werden müssen, deswegen entschied man sich, auch wenn vier Sportlerinnen nicht kommen konnten, die Ehrung vorzunehmen. Bürgermeister Helmut Luichtl lobte die zwölfjährige Sportakrobatin Lilly Maresch, die in Abwesenheit eine Förderung von 600 Euro erhielt. Höhepunkt ihrer bisherigen sportlichen Karriere war sicherlich die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Frühjahr in Genf. Im Moment ist für sie wieder Kadertraining angesagt – der Preis wird ihr im kleinen Kreis nachträglich übergeben.

Merchinger Schützin verblüfft ihre Konkurrentinnen

Das Brändle-Trio mit den Zwillingen Loreen, Katalin und ihrer jüngeren Schwester Jasmin behauptete sich ebenfalls in der Sportakrobatik und sicherte sich 2019 den bayerischen Meistertitel. Auch sie werden je mit 100 Euro gefördert und erhalten den Preis zu einem späteren Zeitpunkt.

Cilly Stadtherr, die ebenfalls ein Preisgeld von 600 Euro bekam, entdeckte ihre Liebe zum Schießen mit dem Luftgewehr erst im Erwachsenenalter. Mit Nervenstärke, Trainingsfleiß und viel Talent katapultierte sich die vierfache Mutter 2018 sogar auf den ersten Platz bei der deutschen Meisterschaft. Ihre Konkurrentin sei verblüfft gewesen - denn Cilly Stadtherr war ihr von anderen Turnieren nicht bekannt. Ratlos fragte sie: "Ja, woher kommst jetzt du?" Stadtherr antwortete: "Aus Merching!" Im Moment bereitet sie sich auf die kommenden deutschen Meisterschaften in Hochbrück auf der Olympia-Schießanlage in vier Wochen vor. Einige Tage früher wird ihre Vereinskameradin Lena Spicker, die 100 Euro Preisgeld bekam, ebenfalls bei dem Turnier antreten: Die frischgebackene Abiturientin konnte 2019 ihre bisher beste Platzierung als 22. bei dem Daniel-Arnold-Förderpreis der deutschen Meisterschaft mit dem Luftgewehr erzielen. Sie kam über ihren Vater zum Schießen, der allerdings Pistolenschütze ist. Für sie ist bei der Sportart das Faszinierende, dass man alles andere in dem Moment ausschalten muss: "Man muss sich in seine Blubberblase begeben", nennt sie das.

Daniel Arnold ist mehrfacher Paralympics-Medaillengewinner im Tischtennis. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Mit ihren Familien und Trainer Matthias Annasenz kamen die drei jungen Tischtennistalente David Hoksch, David Galbas und Johannes Steinhart zur Preisvergabe und erhielten je 100 Euro. Annasenz bescheinigte ihnen hohe Einsatzbereitschaft, enormen Trainingsfleiß mit sehr viel Power und vor allem große Kontinuität. Vor dem Lockdown sei es in der Bezirksoberliga sehr gut für die Tischtenniscracks gelaufen und man hatte sich unglaublich auf die Begegnung mit der Jugendmannschaft von Bayern München gefreut – doch dann wurde nichts daraus: Es wäre eine Begegnung David gegen Goliath gewesen, aber mit der ein oder anderen reellen Chance, bedauert der Trainer. Luichtl würdigte David Hoksch für sein aggressives Angriffstischtennis sowie David Galbas und Johannes Steinhart für ihren Sieg in der Bezirksliga Schwaben Nord. David Galbas hat zwar kein festes Ziel, das er sportlich anvisiert, aber ein klares Motto: "Nicht aufgeben, wenn es einmal nicht so läuft." Ähnlich sieht es Johannes Steinhart, für den der Spaß am Spiel hohe Priorität hat. David Hoksch hat einen ganz konkreten Plan: Einmal war er bereits bei den bayerischen Meisterschaften dabei – und das möchte er noch einmal erreichen und sich dort richtig gut schlagen.

Die Sportler wurden mit ihren Familien zur Preisverleihung in die Mehrzweckhalle eingeladen. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Eiskunstläuferin Emilia Burgardt kam über eine Kindergartenfreundin zu der Sportart. Sie hat sich von Anfang an ein hohes Ziel gesteckt: den Olympiasieg. 2018 erreichte sie den zweiten Platz bei der Schanzer Pirouette und sicherte sich 2019 den zehnten Platz bei den bayerischen Meisterschaften. Sechs Tage pro Woche trainiert sie normalerweise – doch Corona sorgte für eine viel zu lange eisfreie Zeit. Nur Athletik und Ballett konnte sie trainieren – im Mai dieses Jahres durfte sie endlich wieder zurück aufs Eis. Die ehrgeizige Elfjährige hat den großen Wunsch, Kadermitglied zu werden und in den Genuss einer noch intensiveren Förderung zu kommen.

Daniel-Arnold-Förderpreis wird zum letzten Mal vergeben

Eine Neuauflage des Daniel-Arnold-Förderpreises ist nicht geplant, entschieden Bürgermeister Helmut Luichtl und die neue Riege des Merchinger Gemeinderats. Arnold freute sich dennoch, dass die Gemeinde den Preis so lange ausgelobt hat. Er selbst habe sich seit einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen komplett aus dem aktiven Sport zurückgezogen. "Die Vernunft hat irgendwann gesiegt", sagt er. Aber es sei eine schöne Zeit gewesen. Er war voller Anerkennung für die jungen Sportler in Merching. Einige seien schon auf einem sehr guten Weg, meinte er. Das sei sicher ein Ansporn für andere Talente im Ort.