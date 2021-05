Merching

Das Merchinger Leichenhaus wird saniert

Das Merchinger Leichenhaus ist in keinem guten Zustand. Nun soll es saniert werden.

Das Merchinger Leichenhaus ist in keinem guten Zustand. Unter anderen blättert der Putz der Außenfassade ab. Der Gemeinderat reagiert nun.

Von Christina Riedmann-Pooch

Das Merchinger Leichenhaus ist in keinem guten Zustand. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres wurde das Gebäude vom Bauausschuss in Augenschein genommen: Der Putz an der Außenfassade sowie im Eingangsbereich und im Nebengebäude blättert ab - seit Jahren wurde nicht mehr gestrichen. Der Steinmosaikboden muss neu abgezogen und neu verfugt werden, auch die Fensterrahmen müssen saniert werden.

