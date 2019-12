12:00 Uhr

Merching: Die Kerzenlichtstunde wärmt das Herz

So viele Zuhörer wie noch nie begrüßte der Chor Alondra unter Leitung von Karin Wolferstetter bei der Merchinger Kerzenlichtstunde.

Alondra lädt in Merching zur Kerzenlichtstunde. Das besinnliche Konzert stellt einen neuen Besucherrekord auf.

Von Christina Riedmann-Pooch

Noch nie hatte der Kulturausschuss um Bürgermeister Martin Walch in der Aula der Grund- und Mittelschule Merching so viele Zuhörer zur Kerzenlichtstunde begrüßen dürfen. Nicht nur Hausmeister Hans Stadtherr hatte alle Hände voll zu tun, um allen Besuchern ein gutes Plätzchen zum Lauschen zu sichern. Bei Kerzenschein hieß der Merchinger Chor Alondra unter Leitung von Karin Wolferstetter die Zuhörer auch musikalisch mit „Brennenden Lichtern“ herzlich willkommen, die in den Winterabend leuchten.

Sprecherin Heidrun Rebitzer lud die Gäste ein, sich für eine Stunde von der hektischen Zeit zu lösen, innezuhalten und am Ende nicht nur das Kerzenlicht des Friedenslichtes mit nach Hause zu nehmen, sondern auch einen tiefen inneren Weihnachtsfrieden. Applaus wollte der Chor zwischen den Stücken nicht, um das Erlebnis des „Ruhigwerdens“ zu vertiefen.

Alondra wartet in Merching mit Weihnachtsweisen aus aller Welt auf

Mit ganz unterschiedlichen Weihnachtsweisen aus aller Welt, darunter sogar ein rhythmisch sehr ansprechendes indianisches Weihnachtslied samt (Pan-)Flöten und Schlagwerk, verbreitete der Chor im Halbdunkel der geschmückten Aula sehr schnell eine heimelige Stimmung. Bereichert wurde der Vortrag mit den hörenswerten Gastinstrumentalisten Lisa Well (Violine), Monika Entter (Kontrabass), sowie Chormitglied Thomas Löhnert (Gitarre) zum Klavierspiel der Chorleiterin, die einfühlsam mit dem Chor harmonierten.

Gleichzeitig gelang dem Chor auch ein lebendiges Konzert, das mit Texten, die von Chormitgliedern vorgetragen wurden, Instrumental- und Solostücken, sowie der Einladung an die Zuhörer mitzusingen, sehr kurzweilig war.

Mit einem musikalischen, sehr herzlichem Wunsch für das neue Jahr und einer fröhlichen Weihnachtsweise verabschiedete sich der Chor singend mit einem Auszug bei Kerzenschein.

Themen folgen