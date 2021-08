Merching

12.08.2021

Falschparker am Mandichosee drohen Strafzettel

Plus Die Gemeinde lässt den Verkehr im Ort überwachen. Vor allem die Situation am Mandichosee soll in den Blick genommen werden.

Von Christina Riedmann-Pooch

In Merching wird seit Anfang August der Verkehr überwacht. Das war nun auch wieder Thema im Gemeinderat. Bürgermeister Helmut Luichtl war es in diesem Zusammenhang wichtig, noch einmal herauszustellen, dass es für die Gemeinde nicht darum gehe, damit Geld zu verdienen: Hauptaugenmerk sei, die Situation am Mandichosee in den Griff zu bekommen.

