Merching plant eine Hackschnitzelanlage für öffentliche Gebäude

Plus Bereits zur nächsten Heizperiode soll das nachhaltige Projekt für Wärme sorgen.

Schule, Mehrzweckhalle, der Gemeindewohnblock, das Rathaus und auch die Freiwillige Feuerwehr sollen mit einer eigenen Hackschnitzelanlage versorgt werden. Diesen Beschluss hatte der Merchinger Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.