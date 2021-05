Merchinger Forumverlag lädt zu Online-Veranstaltung über Fake News

Beim vierten Zukunfts-Forum des Merchinger Forumverlages dreht sich alles um das Thema "Fake News" und Informationsvermittlung. Die Veranstaltung läuft digital.

Die Themen "Fake News" und Informationsvermittlung im Internet stehen im Fokus des vierten Zukunfts-Forums, das am Mittwoch, 19. Mai, von 17 bis 19 Uhr online stattfindet. Hochkarätige Vertreter aus Medien und Wissenschaft sprechen an diesem Abend unter dem Titel "Alles Fake? Informationen im Internetzeitalter" über die Ursachen und Gefahren von Falschinformationen im Internet und zeigen Visionen für die Zukunft auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmelden können sich Interessierte online unter www.forum-media. com/de/zukunftsforum oder unter der E-Mail-Adresse zukunft@ forum-media. com.

Gregor Peter Schmitz ist Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Foto: Gregor Peter Schmitz

Als Redner sind drei ausgewiesene Experten virtuell zu Gast: Prof. Jeffrey Wimmer, Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Medienrealität an der Universität Augsburg, beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Hintergründen von Falschnachrichten. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, wird im Alltag immer wieder mit den negativen Auswirkungen von Falschnachrichten konfrontiert. Thomas Laschyk kämpft als Chefredakteur und Geschäftsführer des Blogs Der Volksverpetzer gegen Falschnachrichten, Hetze und Verschwörungserzählungen an. Er erreicht in den sozialen Medien inzwischen Hunderttausende Menschen, erlebt dort zugleich aber Bedrohungen und Hass.

Thomas Laschyk ist Geschäftsführer des Blogs Der Volksverpetzer. Foto: Ylva Bintakies

Merchinger Verlag befasst sich mit Herausforderung durch Fake News

Das Zukunfts-Forum bietet spannende Einblicke in die Herausforderungen durch Falschinformationen. Nicht zuletzt geht es auch um die Lehren aus der Coronavirus-Pandemie, die einerseits zu einer weiteren Verbreitung von Fake News beigetragen hat, andererseits aber auch zu einer Rückbesinnung auf klassische Medien und zuverlässige Informationsquellen führte. Alle virtuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Gelegenheit, während der Veranstaltung Fragen an die Referenten zu stellen und so zu einem regen Austausch beizutragen.

Jeffrey Wimmer ist Referent beim diesjährigen ZukunftsFORUM des Merchinger Verlagshauses. Foto: Jeffrey Wimmer

Ausgerichtet wird das Zukunfts-Forum von der Forum Media Group, einem internationalen Medienunternehmen mit Sitz in Merching, das sich auf die Bereitstellung von Fachinformationen, Weiterbildungsangeboten und hochwertiger Unterhaltung spezialisiert hat. Es ist bereits die vierte Veranstaltung der Reihe, die bislang in Präsenz ausgerichtet wurde und in der Vergangenheit viele namhafte Vertreter der regionalen Wirtschaft anzog. Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung in diesem Jahr virtuell geplant. (AZ)

