Umweltfrevel bei Merching: Müll illegal an Feldweg entsorgt

Auf einem Feldweg an der Steindorfer Straße bei Merching wird Müll weggeworfen. Durch Zeugen kann die Polizei den Täter ermitteln.

Ein Mann hat zwei Müllsäcke verbotenerweise an einem Feldweg an der Steindorfer Straße in Merching entsorgt. Laut Polizei lud der Mann am Sonntag gegen 22 Uhr die Müllbeutel ab. Durch die Hinweise von Zeugen konnte die Polizei den Mann ermitteln. Es wurde ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet. Der Bauhof der Gemeinde Merching entsorgte den Abfall. (AZ)