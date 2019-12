06:00 Uhr

Merchinger Grüne nominieren ihre Kandidaten für den Gemeinderat

Bei der Versammlung wird auch der neue Ortsvorstand gewählt. Mit insgesamt zehn Frauen und Männern startet die Partei in den Kommunalwahlkampf.

Von Christina Riedmann-Pooch

Vor acht Jahren wurde der Ortsverband der Grünen ins Leben gerufen. Und bei der folgenden Kommunalwahl, sicherte sich die Gruppierung auf Anhieb zwei Sitze im Merchinger Rathaus. Christina Haubrich wurde während ihrer Amtszeit zusätzlich in den Landtag gewählt. Diesen Erfolg möchten die Mitglieder der Partei, die auch mit einigen Neuzugängen aufwarten kann, mindestens wiederholen, wenn nicht sogar ausbauen.

Gewählt wurde zu Beginn der Nominierungsversammlung zunächst ein neuer Ortsvorstand mit 1. Christina Haubrich, 2. Wolfgang Schlagenhauf, 3. Anita Menge und 4. Gregor Uthe. Er wird nun für zwei Jahre dem Ortsverband Merching vorstehen. Bei der Nominierung der Kandidaten für die kommende Kommunalwahl ging es auch um die Ziele, die sich die Partei und die Bewerber vornehmen. „Grundsätzliches Ziel ist es, die grünen Werte für Merching voranzubringen“, erklärte Landtagsabgeordnete und Ortsverbandsvorsitzende Christina Haubrich. Konkret stellten die Kandidaten diese Pläne für Merching vor: So wollen sie sich für eine Ausweitung der Nutzung alternativer Energietechnologien an öffentlichen Gebäuden und in künftigen Neubaugebieten starkmachen. Nachholbedarf sehen die Grünen gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung nicht nur für Krippen- und Kindergartenplätze, sondern vor allem für eine Lebensgestaltung und Pflege der Senioren im Ort. Punkte dabei sind die Gesundheitsversorgung im Ort sowie die Inklusion. Starkmachen will sich die Gruppierung für den öffentlichen Nahverkehr, der für Merching optimiert werden kann. Auf der Liste steht auch, dass die Pläne für einen Dorfladen weitergedacht werden oder mit einem Gemeinschaftsacker Nachhaltigkeit gelebt wird. Weiter wollen sie ihre Aktivität in der Asylpolitik pflegen, wenn wieder Flüchtlinge aufgenommen werden müssten: Denn dies könne sich wiederholen.

Sie stellen sich zur Wahl

1. Robert Graf 2. Martin Müller 3. Wolfgang Schlagenhauf 4. Gregor Uthe 5. Marco Sachs 6. Andrea Bargon 7. Christoph Fritsch 8. Ramona Strobl 9. Carolin Graf 10. Arthur Binkert

Die Plätze 1 bis 3 erhalten einen dreifachen Stimmvorschlag, da 16 Plätze auf der Liste angegeben werden dürften, sich aber nur zehn Kandidaten zur Wahl stellten.

