vor 21 Min.

Merchinger Schüler spenden

Kinder der ersten und zweiten Klassen der Grundschule Merching sowie der Klasse 6a der Mittelschule Merching übergaben ihre Spende für die Aktion Marys Meals an die Schirmherrin Teresita von Gumppenberg. Sie dankte im Namen der armen Kinder und erklärte, dass sie mit der Spende von etwas mehr als 400 Euro ermöglicht haben, dass nun die Kinder einer kompletten Schulklasse mit 25 Schülern in den armen Ländern ein ganzes Jahr täglich eine Mahlzeit und Unterricht in einer Schule bekommen können. Für diese Kinder bedeutet dies, dass sie lesen, schreiben und rechnen lernen dürfen und damit die wichtigste Voraussetzung für das weitere Leben schaffen können, weil sie dadurch in die Arbeitswelt integriert werden und ein wesentlich besseres Leben erreichen können. Umrahmt wurde die Feierstunde von der Trommelgruppe der Mittelschule unter Leitung von Birgitt Wagner, von der Tanzgruppe der 4b mit Eva Müller sowie der Bayernhymne, gesungen von der 4a, einstudiert von Gabi Müller. (FA)

