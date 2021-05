78-jähriger Frau wird Geldbeutel gestohlen

Die Polizei meldet einen Taschendiebstahl aus dem Meringer Lidl-Markt.

Einer 78 Jahre alten Frau wurde im Lidl-Markt in Mering der Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei Friedberg meldet, hatte die Seniorin am Freitag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr dort eingekauft. Ihre geöffnete Handtasche hing dabei am Einkaufswagen.

Diebstahl: Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Diese Chance nutzte der Dieb. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-1710.

