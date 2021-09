Mering

05:58 Uhr

Aktion gegen die Osttangente blockiert die Staatsstraße zum Mandichosee

Plus Die Staatsstraße zwischen Mering und dem Mandichosee wird wegen einer Radldemo am Samstag gesperrt. Wie das abläuft.

Von Philipp Schröders

In den vergangenen Wochen haben sich Umweltschützerinnen und -schützer im Süden des Landkreises mehrmals aufs Fahrrad geschwungen, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Die nächste Demofahrt findet nun am Samstag, 18. September, bei Mering statt. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind angemeldet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Park-and-ride-Parkplatz am Bahnhaltepunkt in Mering-St. Afra.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen