Ausstellung über jüdisches Leben in Bayern in Mering zu sehen

Die Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" macht Station in Mering. Sie ist in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort entwickelt worden. Was das Konzept ist.

Trachtenmode aus dem Hause Wallach, Levis-Jeans und bayerisches Bier – das Leben in Bayern ist verbunden mit der jüdischen Geschichte und Gegenwart, auch wenn es vielen nicht immer bewusst ist. Die Pop-up-Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" der Europäischen Janusz-Korczak-Akademie (EJKA) erzählt nicht nur ein Stück bayerisch-schwäbisch-jüdische Heimatgeschichte, sondern auch aus dem jüdischen Leben in Bayern heute. Am Sonntag, 24. Oktober, ist die Wanderausstellung in Mering zu Gast.

Sie steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Florian Mayer. Jüdische Jugendliche führen die Besucher durch die Ausstellung und erzählen unbekannte, überraschende, lustige und traurige Geschichten über Jüdisches in Bayern, damals und heute. "Wussten Sie zum Beispiel, dass das Bier, das nach dem Reinheitsgebot gebraut ist, koscher ist? Und dass es vor allem auch dem aus einer jüdischen Familie stammenden Arzt Friedrich Adalbert Marcus zu verdanken ist, dass der Pockenepidemie im frühen 19. Jahrhundert ein Ende gesetzt wurde?", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" wird an sieben Orten in Bayern gezeigt

Die Ausstellung wird an insgesamt sieben Orten in den sieben bayerischen Regierungsbezirken gezeigt und jeweils in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort entwickelt. "Wir haben uns ganz bewusst entschieden, mit unserer Ausstellung nicht in die großen Städte zu gehen, sondern auf das Land", erklärt der Direktor der EJKA, Stanislav Skibinski. "Viele haben heute vergessen, welche wichtige Rolle die Landgemeinden in der jüdischen Geschichte spielen." In Schwaben gab es unter anderem im Dillinger Raum und in Kriegshaber jüdische Gemeinden, die nach den Vertreibungen aus den Großstädten entstanden.

Pop-up-Ausstellung in Mering: Mit Informationen Vorurteilen entgegentreten

Besonders freut Skibinski zu sehen, mit welchem Engagement sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort für das jüdische Erbe oder das interreligiöse und interkulturelle Zusammenleben einsetzen. In Zeiten, in denen Antisemitismus und Verschwörungstheorien neue Hochkonjunktur hätten, sei es umso wichtiger, positive Erfahrungen zu vermitteln.

Alle Infos zur Ausstellung „Mit Davidstern und Lederhose“ 1 / 3 Zurück Vorwärts Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Mering, Luitpoldstraße 8

Kostenlose öffentliche Führungen finden um 11, 14, 15 und 16 Uhr statt.

Die Teilnahme ist aufgrund der pandemischen Lage nur nach vorheriger Anmeldung an anmeldung@ejka.org möglich. Es gilt die 3G-Regel.

"Wir beobachten leider seit einiger Zeit, und noch verstärkt durch die Pandemie, dass sogar mittelalterliche Verschwörungstheorien wieder auftauchen und offener Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft zunimmt", sagt die Präsidentin des gemeinnützigen Vereins, Eva Haller. Information und Aufklärung, vor allem aber zwischenmenschliche Kontakte seien der beste Weg, Ängste abzubauen und Vorurteilen entgegenzutreten. Die Ausstellung wird vom bayerischen Sozialministerium im Rahmen der Radikalisierungsprävention gefördert. (AZ)