Gülle läuft aus - Landwirt verhindert Schlimmeres

In Baierberg läuft Gülle aus einer Grube aus. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr kann der Landwirt Schlimmeres verhindern. Das ist die Ursache.

Wegen eines technischen Defekts ist am Mittwoch gegen 9.45 Uhr eine größere Menge Gülle aus einer Grube in Baierberg gelaufen. Laut Polizei konnte aber durch das schnelle Eingreifen des Landwirts und zahlreicher Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering verhindert werden, dass Gülle in die Kanalisation läuft. (AZ)