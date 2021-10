Corona-Ausbruch im Pflegeheim: Angestellte arbeiten bis an ihre eigenen Grenzen

Plus Zwei weiteren Patienten der Meringer Einrichtung geht es gesundheitlich sehr schlecht. Seit Dienstag unterstützt die Bundeswehr die Belegschaft.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeinrichtung der Johanniter in Mering stehen seit Tagen unter einer enormen Belastung. Nachdem dort vergangene Woche von 29 Bewohnerinnen und Bewohnern 14 Corona-Tests positiv waren, spitzte sich die Lage diese Woche so zu, dass nun die Bundeswehr mit drei Pflege- und Funktionsdiensthelfern seit Dienstag die Belegschaft unterstützt.