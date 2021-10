Mering

13:51 Uhr

Corona-Ausbruch im Pflegeheim: Zwei weitere Bewohner sterben in Mering

Von den Johannitern wird in Mering die Tagespflege sowie eine vollstationäre Einrichtung an der Luitpoldstraße betrieben. Beides ist aufgrund aktueller Corona-Fälle derzeit für Besucher geschlossen.

Plus Angestellte des Meringer Pflegeheimes arbeiten seit dem Coronaausbruch am Limit und werden von der Bundeswehr unterstützt. Auch die Zahl der Infizierten steigt an.

Von Eva Weizenegger

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung der Johanniter in Mering stehen seit Tagen unter einer enormen Belastung. Nachdem dort vergangene Woche von 29 Bewohnerinnen und Bewohnern 14 Corona-Tests positiv waren, spitzte sich die Lage diese Woche so zu, dass nun die Bundeswehr mit drei Pflege- und Funktionsdiensthelfern seit Dienstag die Belegschaft unterstützt.

