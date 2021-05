Corona: Mering bekommt eine weitere Teststation

Vor dem Fitnessstudio Fair Fitness Plus lässt Betreiber Dieter Gabriel ein Zelt aufstellen. Corona-Tests werden zu späteren Stunden und ohne Termin angeboten.

In Mering will Dieter Gabriel eine neue Teststation eröffnen. Der Betreiber des Fitnessstudios Fair Fitness Plus lässt dazu auf dem Kundenparkplatz an der Lechstraße 2 ein Zelt aufstellen. Ab Montag, 10. Mai, soll der Betrieb starten.

"Das Thema Testen nimmt an Wichtigkeit weiter zu", sagt Gabriel. Daher sei er auf die Idee gekommen, die Station einzurichten. "Es geht aber auch darum, als stillgelegtes Unternehmen im Gespräch zu bleiben und auf sich aufmerksam zu machen." Aufgrund der Corona-Beschränkungen müssen die Fitnessstudios in der Region ja weiterhin geschlossen bleiben. Gabriel möchte eventuell in Zukunft den Mitgliedern einen zusätzlichen Service bieten. Die könnten sich dann vor dem Besuch des Fitnessstudios testen lassen.

Neue Teststation in Mering: Angebot ohne Terminvereinbarung

Zunächst möchte er aber vor allem die Abendstunden abdecken, in denen andere Stationen, wie die der Apotheken beispielsweise, bereits geschlossen sind. Darum läuft der Testbetrieb auf dem Kundenparkplatz immer montags von 17 bis 20 Uhr und donnerstags von 16 bis 20 Uhr. Zunächst soll das Angebot ohne Terminvereinbarung starten. Interessenten können also zu den Öffnungszeiten jederzeit die Station ansteuern. "Wenn es zu lange Wartezeiten gibt, können wir auf Terminvereinbarung umstellen", sagt Gabriel.

Für den Betrieb des Testzelts hat Gabriel extra Personal eingestellt. Die Station ist mit zwei Mitarbeitern besetzt, einer übernimmt die Formalien wie die Anmeldung, der andere die Tests. Die Anmeldeunterlagen werden auf der Internetseite des Fitnessstudios bereitgestellt. Gabriel empfiehlt, sie sich vorab runterzuladen und bereits ausgefüllt mitzubringen. Das Ergebnis gibt es per Mail oder ausgedruckt vor Ort. Laut Gabriel liegt es nach etwa 15 Minuten vor. "Wer aber gut vorbereitet ist, die Anmeldeunterlagen mitbringt und sich das Ergebnis per Mail zuschicken lässt, der ist in ein paar Minuten fertig." Wartezeiten ließen sich im Auto überbrücken.

