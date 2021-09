Mering

vor 18 Min.

Der Meringer Helmut Schuierer schrieb drei Familienchroniken

Helmut Schuierer aus Mering arbeitete vier Jahre an seiner Familienchronik, die aus drei Büchern besteht: Über sich und seine Frau, über die Eltern und Schwiegereltern und die neun Generationen seiner Familie über einen Zeitraum von 300 Jahren.

Plus Vier Jahre investierte Helmut Schuirer für die Bücher, die neun Generationen über 300 Jahre hinweg umfassen. Der Meringer erfuhr viele interessante Neuigkeiten.

Von Heike Scherer

Fahrten in mehrere Stadtarchive und Standesämter und Kosten von mehreren Hundert Euro investierte Helmut Schuierer aus Mering, um eine bleibende Erinnerung für seine Kinder und Enkelkinder, aber auch die Verwandten zu hinterlassen. Nach vier Jahren intensiver Recherche und harter Arbeit am Computer liegen ihm als Ergebnis endlich die drei Familienchroniken als Entwurf vor. Er wird sie in Kürze für alle noch lebenden Verwandten drucken lassen und bei einem weiteren Familientreffen vorstellen.

