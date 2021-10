Mehr als 1000 Kilometer gefahren: Mering ehrt Sieger beim Stadtradeln

Der Meringer Friedrich Meyer ist in drei Wochen 1.052,6 Kilometer geradelt. Seit der Aktion steigt er häufiger aufs Fahrrad und lässt das Auto stehen.

Merings Spitzenradler hatte offensichtlich der Ehrgeiz gepackt: ganz dicht liegen die drei Einzelsieger beim Stadtradeln zusammen. Bürgermeister Florian Mayer ehrte nun als Drittplatzierten Michael Lerchl mit 1.050,5 Kilometer, Wolfgang Römisch auf Platz 2 mit 1.051,5 Kilometern und als Sieger Friedrich Meyer mit 1.052,6 Kilometer.

Mering hat den Radverkehr in den Fokus genommen

Der Markt Mering hatte sich in diesem Jahr vom 12. Juni bis 2. Juli zum ersten Mal bei der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln beteiligt. Hintergrund ist, dass die Kommune den Radverkehr verstärkt in den Fokus genommen hat. So hat sich unter Leitung von Katharina Bader-Schlickenrieder (CSU) eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, die sich Verbesserungen sowohl in Bezug auf das Radwegenetz als auch die Beseitigung von Gefahrenstellen zum Ziel genommen hat. Der Bedarf scheint vorhanden: Bei der bundesweiten Umfrage des Fahrradclubs ADFC, die im März 2021 veröffentlicht wurde, landete Mering weit auf den hinteren Plätzen.

Deswegen fand Bürgermeister Mayer das Stadtradeln eine gute Sache und freute sich, dass heuer ein Anfang gemacht wurde. "Auch wenn die Teilnahme schon noch eine deutliche Steigerung erfahren könnte", wie er hinzufügte. Von den mehr als 15.000 Einwohnern hatten sich 268 fürs Stadtradeln angemeldet und 235 Meringer waren tatsächlich aktiv dabei, organisiert in 26 Teams. Mayer hofft, dass alle, die dieses Jahr Spaß an der Aktion hatten, nächstes Jahr wieder dabei sind und noch einige Neu-Radler hinzukommen.

Stadtradeln: Erfolgreichste Mannschaft ist das Team der UWG

Was ebenfalls noch fehlen würde, wäre ein so genannter Stadtradeln-Star: eine Art Extrem-Teilnehmer, der für die drei Wochen der Aktion kein Auto von innen sieht und im Internet über seine Erfahrungen berichtet. "Vielleicht kann sich ja nächstes Jahr jemand dazu entschließen, das wäre schön", sagte Mayer.

Neben den Einzelfahrern zeichnete er die drei besten Teams aus. Das Gymnasium Mering erradelte sich mit insgesamt 3.875,7 Kilometern den dritten Platz, den Preis nahm Sabrina Amler entgegen. Antonia Rottenkolber vertrat das Team "Rübhof", das es mit insgesamt 4.901,4 Kilometer auf Rang 2 schaffte und das beste Team war die UWG Mering mit 6.084,8 Kilometern, für das Matthias Ritter den Preis empfing.

"Das Stadtradeln finde ich eine super Sache, aber man braucht halt viel Zeit", meinte der zweite Einzelsieger Wolfgang Römisch. Dass er über Tausend Kilometer zusammenbrachte, habe er nur geschafft, weil er schon im Ruhestand sei. Beim Erstplatzierten Friedrich Meyer hat die Aktion eine nachhaltige Wirkung. Er berichtete, dass er seitdem viele Strecken mit dem Fahrrad macht, für die er früher ins Auto gestiegen wäre. "In den drei Wochen bin ich mehr geradelt als sonst in einem halben Jahr", erzählte er. Besonders motivierend fand es der Meringer, der mit der Mannschaft des Christusttreffs angemeldet war, für ein Team zu radeln.