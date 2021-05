Mering

Meringer Piff-Paff-Boote aus alten Konservendosen der Amerikaner

So sahen die Piff-Paff-Boote aus, die der Zöpfl Martin aus alten Konservendosen der Amerikaner baute.

So manche Produktionsidee aus der Nachkriegszeit war die Grundlage für einen eigenen Laden in Mering. Wie sich das entwickelte.

Von Heike John

„Wer kam eigentlich auf die Idee, dass man mit Kruscht Geld verdienen kann?“, fragte sich Walter Schelle so manches Mal, wenn er die Fülle an Kleingewerbe aus der Nachkriegszeit betrachtet. Über die Jahre schrieb der heimatverbundene Hobbyhistoriker und Sammler, der vor Kurzem starb, eine lange Liste über Merings Gewerbetreibende nach dem Krieg zusammen. Oftmals waren es Flüchtlinge, die in ihrer neuen Heimat ihr altes Handwerk wiederbelebten.