Milchbauer Lidl vermisst sein Kälbchen Flecki: Nun wird gesucht

Plus Als Flecki das erste Mal auf die Weide darf, haut es ab. Nun suchen der Besitzer und Tierschützerinnen nach dem Kälbchen. Befindet es sich im Meringer Hartwald?

Gerade mal vier Monate ist Flecki alt und irrt nun allein durch den Meringer Hartwald. Bereits vergangenen Donnerstag ist das 200 Kilogramm schwere Kalb entwischt. An diesem Tag durfte es erstmals mit den anderen 29 Kälbchen des Landwirts Johannes Lidl auf die Weide, die zwischen Baierberg und Mering liegt.