Nach Großbrand in Mering: So geht es den Überlebenden heute

Plus Im Juli brannte in Mering ein Haus vollkommen nieder. Dabei starben zwei Menschen. Die Überlebenden kämpfen noch heute mit den Folgen.

Gut drei Monate sind vergangen, dass das Haus einer fünfköpfigen Familie in Mering lichterloh in Flammen aufging. Eine 51-jährige Frau, ihr 54-jähriger Ehemann und die gemeinsame 17-jährige Tochter konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Für die 89-jährige Mutter und den 66-jährigen Bruder, die beide auf Pflege angewiesen waren, gab es kein Entkommen mehr. Die beiden starben im Feuer. Die überlebenden Angehörigen stehen nach dem Brand vor dem finanziellen Ruin.