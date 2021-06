Mering

Nach einem Unfall in Mering müssen vier Personen ins Krankenhaus

Zu einem heftigen Unfall kam es am Mittwoch in Mering.

Eine 48-Jährige missachtet am Mittwochabend an einer Kreuzung in Mering die Vorfahrt eines 66-Jährigen. Es kommt zum Zusammenprall. Der Schaden ist sehr hoch.

Zu einem heftigen Unfall ist es am Mittwochabend in Mering gekommen. Gegen 18.30 Uhr krachten an der Kreuzung Hertzstraße/Holzgartenstraße zwei Autos ineinander. Eine 48-Jährige war mit ihrem VW auf der Hertzstraße in südwestlicher Richtung unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Hyundai die Holzgartenstraße. Hoher Schaden bei Unfall in Mering Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, da die 48-Jährige laut Polizei die Vorfahrt des 66-Jährigen missachtet hatte. Es gilt an der Kreuzung rechts vor links. Beim Unfall wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die jeweiligen Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen des Hyundai wurden mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mering war im Einsatz. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. (AZ)

