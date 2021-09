Radler muss in Mering von Rettungswagen gestoppt werden

Ein Radfahrer fährt unsicher und stürzt, eine Zeugin ruft schließlich einen Krankenwagen. Die Polizei stellt fest, dass er nach Alkohol riecht.

In Mering ist ein Fahrradfahrer durch seine unsichere Fahrweise und weil er alleinbeteiligt stürzte, einer Frau aufgefallen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in der Zettlerstraße. Die Frau versuchte, den 67-Jährigen aufzuhalten, scheiterte aber. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens konnte ihn aber anhalten, heißt es von der Polizei.

Radfahrer war möglicherweise betrunken

Auch die Polizei wurde gerufen, denn die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Atem des Radlers deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest war nicht möglich, deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann durfte nicht weiterfahren. (AZ)