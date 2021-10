Rauch in der Nacht: Feuerwehr rückt zu Metzgerei aus

Viel Rauch ruf die Freiwillige Feuerwehr Mering auf den Plan. Sie rückt zu einer Metzgerei aus, in der ein Rauchmelder Alarm schlägt.

Ein Räucherofen hat in Mering einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei ging am Dienstag um 0.20 Uhr der Rauchmelder einer Metzgerei an der Münchener Straße los. Dort wurde an dem Räucherofen eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Grund dafür war ein technischer Defekt. Fürs Räuchern wurde zu viel Rauch produziert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Mering rückte auch an. (AZ)