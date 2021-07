Schlossmühle: Garagen zum Schießhäuslweg gefährden Radfahrer

Plus Die Sanierung und der Umbau der Schlossmühle in Mering zu Wohnungen schreiten voran. Als es nun um Garagen im im Verbindungsbau ging, tauchten Bedenken auf.

Schmuck sieht das Hauptgebäude der Meringer Schlossmühle aus, das Bauherr Christian Gumpp bereits zu Wohnungen umgebaut hat. Wie berichtet, hatte der Unternehmer den sanierungsbedürftigen Gebäudekomplex gekauft, den früher die Gemeinde viele Jahre als Bürgerzentrum gepachtet hatte. Ein Detail der Pläne sorgte nun aber die Diskussionen im Bauausschuss für Diskussionen.