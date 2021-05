So will sich die SPD für Pendler in Mering und Kissing einsetzen

Die Ortsverbände in Mering und Kissing wollen sich für den Nahverkehr in der Region starkmachen. Bei einer Online-Veranstaltung präsentieren sie ihre Ziele.

Die SPD-Ortsverbände in Mering und Kissing wollen sich mit einer Initiative für Bahnpendler im Süden des Landkreises einsetzen. Resolutionen mit Forderungen haben die Fraktionen bereits in beiden Gemeinderäten eingebracht. Nun haben sie bei einer Online-Veranstaltung erneut für das Thema geworben und ihre Ziele vorgestellt.

Etwa 40 Teilnehmer verfolgten die Rederunde im Internet am Freitagabend. Zunächst erklärte der SPD-Politiker Herbert König die Hintergründe. Der Schmiechener war früher Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft und hat sich in das Verkehrskonzept Deutschlandtakt eingearbeitet. Das Bundesverkehrsministerium will damit Personen- und Güterzüge im ganzen Land besser aufeinander abstimmen - mit dem Ziel, mehr Verkehr auf die Schienen zu verlagern. König erklärte, dass das Ziel des Konzepts "eine gute Sache" sei. Er befürchtet jedoch, dass die zunehmend knappen Kapazitäten im Schienennetz zu Nachteilen bei den Nahverkehrsbedingungen in der Region führen könnten.

SPD-Verkehrsexperte sieht Probleme für den Nahverkehr in der Region

"Der Haken beginnt überall dort, wo es auf den Schienen eng wird", sagte König. Es könne immer nur eine bestimmte Anzahl von Zügen in einer Stunde über eine Strecke fahren. Die Region trage dabei ein doppeltes Risiko, weil der Augsburger Bahnhof als Knotenpunkt schon sehr ausgelastet sei. Der zweite Haken liege auf den Strecken. Er nannte den Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und Hochzoll, die Route der Paartalbahn, die Verbindung nach Kissing und Mering und Zweiganschlüsse von der Marktgemeinde aus. "So wie das bisher ausschaut, würde der Deutschlandtakt zum Beispiel dazu führen, dass die heute guten Anschlüsse in Mering zwischen der Ammerseebahn und den Zügen in Richtung München nicht mehr so gut funktionieren", sagte er.

Andreas Widmann, Fraktionssprecher der Meringer SPD, erklärte: "Wir haben hier die große Zugstrecke zwischen Augsburg und München, auf der jeden Tag tausende Pendler verkehren." Auch er sieht die Gefahr, dass die fest vertakteten Fernverkehrszüge ein Risiko für die Region darstellen könnten. "Wir haben die Sorge, dass der regionale Nahverkehr nicht mehr so gut bedient wird." Seine Fraktion hat deshalb bereits im Marktgemeinderat eine Resolution angestoßen, um an offiziellen Stellen, wie dem Verkehrsministerium, Petitionsausschüssen und der Bahn, wichtige Punkte einzufordern.

Resolution für Bahnpendler: SPD fordert Halbstundentakt

Die SPD will sich beispielsweise dafür einsetzen, dass es weiterhin mindestens einen Halbstundentakt als Grundangebot zwischen Mering und München, und zwar mit einer Fahrzeit von unter 30 Minuten, geben soll. Dieser Takt soll zudem bis in den Spätabendverkehr ausgedehnt werden. Eine große Sorge ist zudem, dass am Ende die neu geplante S-Bahn einen der regulären Regionalzüge ersetzen könnte, wie Merings stellvertretender Bürgermeister Stefan Hummel ausführte. Das wäre eine Verschlechterung für die Fahrgäste aus Mering, weil die S-Bahn viel häufiger hält und somit deutlich länger nach München braucht.

Hummel sagte: "Wir haben von allen Fraktionen die Unterstützung zugesagt bekommen." Bei der Ausarbeitung der Resolution würden nun die anderen Fraktionen noch ihre Meinungen und Anregungen einbringen. Demnächst will der Marktgemeinderat dann die endgültige Version beschließen.

1. Es muss weiterhin mindestens einen Halbstundentakt als Grundangebot zwischen Mering und München, und zwar mit Fahrzeit Mering-München-Hauptbahnhof unter 30 Minuten, geben.

2. Der Halbstundentakt soll bis in den Spätabendverkehr ausgedehnt werden.

3. Die geplante Regional-S-Bahn S23 Augsburg-Mering-München-Flughafen über die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn mit vielen Zwischenhalten darf nur ein Zusatzangebot sein. Sie darf nicht als schlechter Ersatz für Teile des Grundangebots herhalten.

4. Es muss bedarfsgerechte, weiteres Pendlerwachstum berücksichtigende Zugkapazitäten geben, insbesondere durch taktverdichtende Zusatzzüge und Doppelstockzüge in den Hauptverkehrszeiten.

5. Für die Züge der Ammerseebahn (und damit die südlichen Landkreisgemeinden) muss es auch künftig kurze Umsteigezeiten in Mering nach/von München und in Augsburg-Hochzoll nach/von Friedberg geben. Dazu erscheint es zwingend, die veröffentlichten Fahrplankonzepte zu überarbeiten und auch den bereits bestehenden 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg beizubehalten.

6. Zugdichte und Fahrzeiten sollen so geplant werden, dass der schon lange vereinbarte 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Mering endlich verwirklicht wird.

7. Die AVV-Zubringerbuslinie 100 von/nach Königsbrunn soll verdichtet werden und die Buslinie, die bisher nur an den Meringer Bahnhof führt, auch am Bahnhof Mering St. Afra an die Züge nach/von München angebunden werden.

8. Um Kapazitätskonflikte mit dem überregionalen Güterverkehr zwischen Augsburg und München zu reduzieren, sollen für nicht an die Region gebundene Güterverkehre Alternativkorridore geprüft und realisiert werden.

9. Der MVV-Tarif soll auf den Bereich Schmiechen-Mering-München angewendet werden, das bedeutet eine Ausdehnung des tariflichen Überlappungsbereichs zwischen MVV und AVV, der bisher nur zwischen Althegnenberg und Mammendorf besteht.

Andreas Santa von der Kissinger SPD erklärte, dass in seiner Gemeinde der Rat die Resolution schon auf den Weg gebracht habe. Weil er mit Internet-Problemen zu kämpfen hatte, übernahm Fraktionssprecherin Silvia Rinderhagen. "Wir sehen das genauso wie Mering. Das Thema ist für uns auch unglaublich wichtig, weil wir eine große Zuzugsgemeinde sind", sagte sie. Die Resolution soll nun vom Bürgermeister an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden.

Weiterhin alle halbe Stunde ein Zug zwischen Kissing und München

Die Forderungen in Kissing ähneln dem Katalog aus Mering. Beispielsweise soll weiterhin mindestens ein Halbstundentakt als Grundangebot zwischen Kissing und München bestehen. Zudem wird eine gute Anbindung der Buslinie 102 gefordert. In Mering geht es um die Linie 100, die zudem in Zukunft auch am Haltepunkt St. Afra an die Züge nach und von München angebunden werden soll. Zudem werden im Vorschlag für die Marktgemeinde kurze Umsteigezeiten von und zu den Zügen der Ammerseebahn und die Ausweitung des MVV-Tarifs gefordert.

1. Es muss weiterhin mindestens einen Halbstundentakt als Grundangebot zwischen Kissing und München, und zwar mit Fahrzeit Kissing-München-Hauptbahnhof in ca. 30 Minuten, geben.

2. Der Halbstundentakt soll bis in den Spätabendverkehr ausgedehnt werden.

3. Die geplante Regional-S-Bahn S23 Augsburg-Kissing-München-Flughafen über die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn mit vielen Zwischenhalten darf nur ein Zusatzangebot sein. Sie darf nicht als schlechter Ersatz für Teile des Grundangebots herhalten.

4. Es muss bedarfsgerechte, weiteres Pendlerwachstum berücksichtigende Zugkapazitäten geben, insbesondere durch taktverdichtende Zusatzzüge und Doppelstockzüge in den Hauptverkehrszeiten.

5. Für die Züge der Ammerseebahn (und damit die südlichen Landkreisgemeinden) muss es auch künftig kurze Umsteigezeiten in Mering nach/von München und in Augsburg-Hochzoll nach/von Friedberg geben. Dazu erscheint es zwingend, die veröffentlichten Fahrplankonzepte zu überarbeiten und auch den bereits bestehenden 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg beizubehalten.

6. Zugdichte und Fahrzeiten sollen so geplant werden, dass der schon lange vereinbarte 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Kissing endlich verwirklicht wird.

7. Die AVV-Buslinie 102 soll an veränderte Abfahrtszeiten der Züge angepasst werden, dass es auch künftig kurze Umsteigezeiten gibt und die Linie 102 konsequent als Zubringer in Kissing genutzt werden kann.

Die CSU ist allerdings auch schon an anderer Stelle selbst in der Sache aktiv geworden. Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko hat beim bayerischen Verkehrsministerium Antworten eingeholt und zu den Punkten Stellung bezogen. Teilweise verspricht er Verbesserungen im Vergleich zur heutigen Situation. Unter anderem werde der geforderte Halbstundentakt zwischen Mering und München beibehalten. Er sei "die Planungsgrundlage für alle künftigen Fahrplankonzepte." Des weiteren soll mit der Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München das Angebot um eine Regional-S-Bahn, die von Augsburg kommt, sogar noch um eine weitere stündliche Fahrtmöglichkeit in die Landeshauptstadt erweitert werden.

