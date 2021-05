Mering-St. Afra

Laster fährt durch den Zaun in einen Garten

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Anwohnern und der Polizei bei einem kuriosen Unfall in Mering-St.Afra.

Von diesem Vorfall wird man im Meringer Ortsteil St. Afra sicher noch lange sprechen. Es geschah am Freitag gegen 12 Uhr: Laut Polizei verwechselte der Fahrer eines Lkw in der Nikolaistraße das Brems- und Gaspedal. Unfall in Mering-St. Afra: Lkw durchbricht Gartenzaun Er durchbrach einen Gartenzaun, begrub Pflanzen und Steine unter sich und kam schließlich an der Garagenmauer zum Stehen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Das könnte Sie auch interessieren: Unfallflucht auf Parkplatz in Mering

