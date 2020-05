vor 17 Min.

Mering-St. Afra: Radler stößt mit Auto zusammen

In Mering-St. Afra übersieht eine Fahrerin einen Radler und baut einen Unfall. Laut Friedberger Polizei beträgt der Schaden etwa 2100 Euro.

Beim Ausfahren aus einem Grundstück über sah eine 27-Jährige einen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radler war am Sonntagmittag von der Eichendorffstraße in Mering-St. Afra in die Afrastraße eingebogen, während die Autofahrerin aus der Grundstückseinfahrt kam.

Unfall in Mering-St. Afra: Friedberger Polizei spricht von 2100-Euro-Schaden

Der 24-jährige Radler konnte nicht mehr ausweichen, stieß leicht mit dem Auto zusammen und verletzte sich dabei nach Angaben der Friedberger Polizei leicht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2100 Euro. (pos)

