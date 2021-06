Mering

vor 58 Min.

Textilveredler Waldrian betreibt nun größeren Standort

Thomas Kerscher (Mitte) mit seinen beiden Mitarbeiterinnen Karin Vötter (links) und Nina Tschuchnik (rechts) am neuen Standort in Mering, der sich nun zentral gelegen in der Lechstraße befindet.

Plus Die Textilveredelungswerkstatt Waldrian ist in Mering in neue Räume gezogen. Was dahinter steckt und was das Unternehmen anbietet.

Von Sabine Roth

Über fünf Jahre lang war die Textilveredelungswerkstatt Waldrian in der Rosengasse zu finden. Jetzt ist der Meringer Unternehmer Thomas Kerscher an einen neuen, größeren Standort umgezogen.

Themen folgen