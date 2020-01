10:06 Uhr

Mering: Unfallflucht in der Bachstraße

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Mering den Verursacher.

Der BMW eines 29-Jährigen ist in Mering beschädigt worden. Der Verursacher fuhr davon.

In Mering ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr parkte ein 29-Jähriger seinen schwarzen BMW in der Bachstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte diesen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

