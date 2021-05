Kurioser Einsatz: Entlaufene Pferde sorgen für mächtig Wirbel

Zwei Pferde brechen zwischen Mering und Unterbergen aus ihrer Koppel aus. Mehrere Streifenwagen sind im Einsatz, auch der Zugverkehr ist betroffen.

Zu einem kuriosen Einsatz wurden Beamte der Polizeiinspektion Friedberg am Dienstag gegen 8 Uhr gerufen. Zwei freilaufende Pferde waren an der Kreisstraße 12 zwischen Mering und Unterbergen unterwegs. Die Tiere liefen an der Kreuzung zum Mandichosee herum und verirrten sich immer wieder auf die Straße.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, um die beiden Ausbrecher wieder einzufangen, die Bayerische Regionalbahn wurde zur Sicherheit informiert und fuhr auf der Ammersee-Strecke langsamer.

Polizei fängt entlaufene Pferde ein

Ausreißer Nummer eins wurde von den Beamten auf eine fremde Koppel gelockt. Der Besitzer der Wiese hatte seine Pferde schon in Boxen gebracht und konnte das fremde Tier anlocken und einsperren.

Das zweite, kleinere Pferd wurde von der Besitzerin, die inzwischen zur Wiese gekommen war, in den Feldern der Umgebung einfangen. Laut Polizei ist die Koppel nicht ausbruchssicher genug.

