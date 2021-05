Vandalismus: Unbekannte richten auf der MSV-Sportanlage hohen Schaden an

Unbekannte besprühen am Wochenende Fenster und Wände der Sportgaststätte des SV Mering. Auch die Tartanbahn ist betroffen. Das ist aber noch nicht alles.

Unbekannte haben auf der Sportanlage in Mering einen hohen Schaden angerichtet. Zwischen Samstag 18 Uhr und Montag 9 Uhr wurden laut Polizei die Tartanbahn, mehrere Wände und Fenster der Sportgaststätte sowie Bauzäune, Werbebanner und Teile des Geländers an der Sportanlage in der Tratteilstraße mit grüner und oranger Farbe besprüht.

Baustellenfahrzeug in Mering beschädigt

Zudem wurde noch eine orange Rundumleuchte eines Baustellenfahrzeugs abgeschlagen. Das Fahrzeug befand sich ebenfalls auf dem Sportgelände, denn die Sportanlage wird umfangreich renoviert - die Bauarbeiten haben vor Kurzem begonnen.

Durch den Vandalismus entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: