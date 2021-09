Mering

vor 32 Min.

Versuchter Einbruch in Meringer Restaurant

Jemand hat versucht, in ein Restaurant in Mering einzubrechen

Unbekannte versuchen in der Nacht auf Sonntag in ein Restaurant in Mering einzubrechen. Beute machen sie nicht, richten aber einen Schaden an.

Unbekannte haben versucht, in ein Restaurant in der Meringer Tratteilstraße einzubrechen. Laut Polizei ist die Tatzeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bei dem Versuch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Friedberger Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

