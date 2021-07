Mering

Wohnhausbrand mit zwei Toten: So lief der Einsatz in Mering

Völlig ausgebrannt ist am Samstag gegen 4.12 Uhr ein Wohnhaus in der Lisztstraße in Mering.

Plus In Mering brennt ein Haus ab, die Retter suchen stundenlang nach zwei Vermissten. Am Vormittag ist klar, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt. Wie die Feuerwehr den Einsatz erlebt.

Von Eva Weizenegger

Dicker Rauch hängt über der Lisztstraße in Mering. "Als wir von Königsbrunn her nach Mering fuhren, sah man schon die Flammen", beschreibt Klaus Lidl. Außendienstleiter des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Gegen 4.12 Uhr wurden die Rettungskräfte der Feuerwehren Mering, Merching und Kissing alarmiert, dass ein Wohnhaus brennt. Von den fünf Bewohnern wurden zwei vermisst.

