Zugfahrer stehen am Haltepunkt St. Afra schutzlos in der Kälte

Den Winter über steht den Fahrgästen am Haltepunkt St. Afra nur noch ein Wartehäuschen zur Verfügung. Die anderen beiden wurden pünktlich zum Herbstbeginn abgebaut.

Plus Die Bahn hat in Mering im September zwei der drei Wartehäuschen abgebaut. Und der Ersatz lässt auf sich warten. Kritik an der Bahn wird laut.

Von Gönül Frey

Der Meringer Bahnhaltepunkt St. Afra liegt ziemlich ungeschützt außerhalb der eigentlichen Ortschaft. Am Bahnsteig kann schon mal ein ungemütlicher Wind wehen. Eigentlich stehen den Passagieren deswegen drei Wartehäuschen zur Verfügung. Doch schon im September hat die DB Station & Service zwei davon abgebaut. Diese sollten im Oktober ersetzt werden. Bisher ist aber nichts geschehen. Und wie die Nachfrage unserer Redaktion ergeben hat, müssen sich die Bahnpendler auch weiter warm anziehen.

