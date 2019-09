11:53 Uhr

Meringer Firma Sonac bildet jetzt auch aus

Vier Azubis lernen in dem Betrieb, der Nebenprodukte aus der Schlachterei verarbeitet.

Von Sabine Roth

Stefanie Held, Sebastian Zellhuber, Dominic Jodeit und David Wölfel sind die neuen Auszubildenden bei der Sonac GmbH in Mering. Sie haben diese Woche ihre Arbeit im Unternehmen begonnen. Für Stefanie Held war es ganz schön aufregend, denn aufgrund der Urlaubszeit hat sich im Büro so einiges angesammelt und sie wurde gleich ins kalte Wasser geschmissen. Die 22-Jährige aus Dillesried bei Inchenhofen lernt Kauffrau für Büromanagement und ist froh, diese Ausbildungsstelle über die Arbeitsagentur gefunden zu haben. Als sie erfahren hat, dass Sonac in ihrem Wunschberuf ausbildet, hat sie sich gleich beworben. Und es hat geklappt.

Die anderen drei Ausbildungsberufe sind technischer Natur: Industriemechaniker, Industrieelektriker und Maschinen- und Anlagenführer. Die künftigen Auszubildenden haben ihre Ausbildungsstellen bei Sonac fast alle über das Internet gefunden. Der 18 Jahre alte Sebastian Zellhuber aus Landsberg hat sich nach dem Abitur bewusst für die Stelle als Industriemechaniker entschieden. Dafür muss er eine dreieinhalb Jahre lange Ausbildung durchlaufen. Dominic Jodeit (16) aus Egling wird Industrieelektriker und muss dafür zwei Jahre lang lernen. David Wölfel (18) aus Augsburg absolviert bei Sonac die zweijährige Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer.

Betriebsleiter freut sich über neue Auszubildende

Betriebsleiter Alfred Sommerreisser freut sich über die vier neuen Auszubildenden im Boot. Denn die Ausbildung sei heutzutage das A und O für ein Unternehmen. Dass Sonac dies nun auch in Mering anbietet, sei enorm wichtig für den mittelständischen Betrieb, der sich zwischen Mering und der Lechstaustufe 23 befindet. „Bei uns haben die Leute den richtigen Start für das weitere Berufsleben. Fachkräfte werden dringend benötigt“, so Sommerreisser. Auch im Darling Ingredients-Konzern weltweit, zu dem Sonac gehört, gebe es zahlreiche Möglichkeiten für gut ausgebildete Mitarbeiter aus den eigenen Reihen.

Denn Sonac ist am Expandieren. Weltweit arbeiten dort über 12.000 Mitarbeiter. Deshalb werden die Kapazitäten sukzessive ausgebaut. Sonac sei also ein attraktiver Arbeitgeber mit Zukunft. An qualifizierte Mitarbeiter zu kommen, sei schon eine große Herausforderung. Allein in Mering sorgen über 50 Mitarbeiter für die reibungslose Produktion. Tendenz steigend.

Neue Citratabfüllanlage in Mering

Aus den Restprodukten der Fleischverarbeitung werden dort gefragte Stoffe gewonnen. Letztes Jahr wurde eine neue Citratabfüllanlage angeschafft. Diese Anlage trennt Rinderblut in Plasma und Hämoglobin. Die hochwertigen Bestandteile werden anschließend in der Pharmaindustrie bzw. für die Herstellung von Kleintiernahrung verwendet. Tagtäglich kommt man damit in Berührung und weiß gar nicht, dass hier die Firma Sonac dahintersteckt.

Der Mittelständler aus Mering ist ein Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Darling Ingredients, die Restprodukte aus der Fleischverarbeitung quasi recyceln. Daraus werden durch die Verarbeitung wertvolle Stoffe. Ziel ist es, in Mering 60.000 Tonnen Rohblut im Jahr zu verarbeiten. Daraus entstehen wiederum 12000 Tonnen Plasma und Hämoglobin. „Durch die eigene Ausbildung kommen wir besser an die passenden Fachkräfte für die Produktion. Unsere Maschinen sind sehr speziell. Deshalb brauchen wir gut ausbildete Mitarbeiter“, sagt Maximilian Eichele, der technische Leiter bei Sonac.