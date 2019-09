vor 60 Min.

Meringer Spielfest erstmals am Badanger

Das beliebte Spielfest in Mering findet in diesem Jahr erstmals auf dem Freizeitgelände am Badanger statt.

Die Veranstaltung zum Weltkindertag findet in gewohnter Vielfalt an einem neuen Platz statt. Es gibt Angebote nicht nur für die Kleinsten, sondern auch für die größeren Mädchen und Buben

Am Sonntag in einer Woche, am 29. September, findet zum 24. Mal das Spielfest in Mering statt. Es wird am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr dauern. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Es geht zum ersten Mal auf das Freizeitgelände „Am Badanger“.

Das WEKI-Team um Barbara und Jörg Häberle freut sich auf zahlreiche sport-, spiel- und bastelbegeisterte Kinder mit ihren Familien.

Während die Kinder frei spielen, toben, basteln oder ratschen, dürfen die Erwachsenen Pause machen. So lädt, wie gewohnt, das Bistro Kindernational des Teams um Erna Bramberger, der Seniorenunion und des Frauenbunds zum Verweilen ein.

Für den Weltkindertag haben wieder viele Ehrenamtliche, Privatpersonen und Vereine den Sommer über ein buntes Programm vorbereitet. Neu ist diesmal die mobile Kegelbahn vom Sport-Kegelclub oder das Angebot zum Kettenbasteln von den Pfadfindern vom Christustreff. Ihre große Jurte wird wieder zum Märchenzelt, in dem Manuela Krämer, Maureen Lermer und ihr Märchenteam vom Internationalen Kulturverein Mering (IKM) spannende Mitmachgeschichten für Groß und Klein vortragen werden. Beim Langwiedhof können auch die ganz Kleinen Miniponys und Esel einmal selbst führen.

Mit Washi-Tapes basteln ist der neueste Trend aus Japan. Was sich mit den bunten Bändern Schönes gestalten lässt, können auch größere Kids am Stand beim Familienstützpunkt Süd ausprobieren. Wer sein Fahrrad verzieren möchte, kann bunte Windräder am Stand des ADFC basteln.

Taschen und T-Shirts bemalen, Kastanien-Murmelbahnen basteln, Jonglieren, Akrobatik lernen, Styroporflieger bauen und vieles mehr: Die Klassiker dürfen auch nicht fehlen. Wer wie ein Eichhörnchen durch die Luft fliegen möchte, kann sich vom Kinderhaus Mering schwungvoll in die Höhe ziehen lassen.

Ab 13.30 Uhr spielen auf der großen Bühne das Kolping Jugendorchester sowie Patricia Fleig und Arras Mustafa. Ab 17 Uhr beginnt das Abschlussprogramm unter anderem mit selbst geschriebenen Liedern der jungen Sängerin Maleika, bayerischen Tänzen des Volks- und Trachtenvereins Almarausch, coolen Hipp-Hopp- und Showtänzen des TVM und MSV und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Getränken, Bratwurstsemmeln und Fleischpflanzerln gesorgt.

Zum Gelände „Am Badanger“ gelangt man entweder über die Josef-Scherer-Straße oder über die Rosengasse. Bei Regenwetter muss der Spieletag nach Auskunft der Veranstalter leider ausfallen.

