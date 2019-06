16:17 Uhr

Meringer rocken Brunnenfest in Kissing

Hans-Jürgen und Renate Mittring aus Mering spielen mit ihrer Band „Zarathustra und die Arzthelfer“ die Hits der 70er-Jahre.

Von Peter Stöbich

So ungewöhnlich wie der Elektroladen von Hans-Jürgen Mittring ist auch der Name seiner Band: „Zarathustra und die Arzthelfer“ werden am 29. Juni beim Kissinger Brunnenfest mit Rock-Klassikern zu hören sein. Seine Frau Renate behandelt tagsüber Patienten in ihrer Meringer Arztpraxis, nachts steht die temperamentvolle Medizinerin auf der Bühne. Mit ihrem weißen E-Bass und der Lederkluft samt schwarzem Nietenhalsband erinnert sie an Suzi Quatro, die Mitte der 1970er Jahre ebenfalls als bassspielende Sängerin erfolgreich war.

Meringer Band hat treue Fangemeinde

„Rockin´all over the world, wie es in einem unserer Songs heißt, sind wir zwar noch nicht ganz“, stellt sie fest, aber bei ihren Auftritten im Augsburger Raum kann sich die siebenköpfige Truppe auf den Zuspruch ihrer treuen Fangemeinde verlassen. Seit mehr als zehn Jahren rockt das Ehepaar gemeinsam in der Band, die bekannte Hits aus den 1970er Jahren nachspielt.

„Wie viele andere Meringer haben wir in der Musikschule von Franz Knittel begonnen“, erzählt Hans-Jürgen. „Wie meine Mutter habe ich zunächst Akkordeon gespielt und bin 1969 schon als Zwölfjähriger beim Erlbeck aufgetreten.“ In den folgenden Jahren kamen weitere Instrumente dazu wie Orgel und Gitarre.

Bandnamen wie „Atlantis“, „Music Team“ oder „Saitensprung“ sind den meisten Musikfreunden in Mering heute noch in guter Erinnerung. Auch während des Wehrdienstes ließ ihn seine große Leidenschaft nicht los: Als Mitglied der „Jabo G 32-Luftwaffenband“ war er auch auf Sardinien sowie in der Türkei unterwegs und spielte als Bassist Dixieland. „Unser Benefiz-Konzert für MS-Kranke wurde 1980 sogar vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet.“

Elektronik-Fachhandel am Mühlanger in Mering

Ob auf Hochzeiten, Faschings- oder Kindergartenfesten – Mittring lernte sämtliche Vor- und Nachteile des Musikerlebens kennen und schließlich auch seine aus Kissing stammende Frau Renate. Ab 1980 gab das Paar gemeinsam bei den „Los Meringos“ den Ton an; während sie tagsüber in München Medizin studierte, versuchte er in Mering eine solide berufliche Existenz aufzubauen. Als Elektronik-Fachmann machte er sich zunächst in der Südendstraße, ab 1984 dann am Mühlanger mit einem Geschäft selbstständig.

Das wirkt heute, in der Zeit riesiger Elektronik-Fachmärke, wie ein rares Relikt aus vergangenen Jahrzehnten. „Wir reparieren noch, vom Röhrenradio bis zum Synthesizer“, verkündet ein Schild im Schaufenster. Das Innere des Ladens ist sehenswert, weil es so etwas heute kaum noch gibt: ein buntes Sammelsurium aus museumsreifen Rundfunkgeräten und riesigen knallbunten Boxen aus England, Kabeln und Instrumenten. Vor der Verkaufstheke steht ein gebrauchtes weißen Schlagzeug, dahinter stapeln sich vom Boden bis zur Decke hunderte kleiner Schachteln mit Lämpchen, Schrauben und anderen Ersatzteilen. An der Wand hängt ein altes Plakat von „Zarathustra“.

Geschäft in Mering ist oft die letzte Rettung

Nicht nur für viele Musiker ist Mittring oft die letzte Rettung, wenn er in seiner Werkstatt uralte Kassettenrekorder wieder zusammenbastelt oder Röhrengeräte repariert, die jeder andere wegwerfen würde. Während er lötet und schraubt, läuft im Hintergrund ständig Musik, die der 1991 geborene Sohn Christian sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. „Bereits als Baby lag er in seinem Körbchen neben mir in der Werkstatt“, erzählt sein Vater, der stolz auf das Talent seines Sprösslings ist.

Dieser lernte nach einer klassischen Klavierausbildung noch Posaune, war im Nachwuchs- und Jugendorchester der Kolpingkapelle Mering sowie ab 2008 Mitglied der Bigband am Augsburger Rudolf Diesel-Gymnasium. Heute ist der 28-jährige mit seiner eigenen Band unterwegs.

Es sieht aus wie in einem Musikladen

Der Vater lässt es mittlerweile etwas ruhiger angehen und hat sich von der Bühne hinter das Mischpult zurückgezogen, wo er beim Brunnenfest für den passenden Sound sorgen wird. „Denn mit 61 Jahren muss ich mir den ganzen Konzertstress samt Auf- und Abbau nicht mehr antun“, sagt er. Auch der Laden ist nicht mehr jeden Tag regelmäßig geöffnet, sodass er es sich im wenige Schritte entfernten Wohnzimmer gemütlich machen kann. Das ist zwar nicht der Probenraum, sieht aber aus wie ein Musikladen mit drei Meter hohen Lautsprecherboxen, einem Klavier und bunten Scheinwerfern über dem Sofa.

