Mit 1,4 Promille am Steuer erwischt

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in Adelzhausen aus dem Verkehr gezogen.

Ein betrunkener Autofahrer geht der Polizei in Adelzhausen ins Netz. Seinen Führerschein ist er erstmal los.

Am Sonntag gegen zwei Uhr stellte die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Raiffeisenstraße in Adelzhausen bei einem 47-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt. (AZ)

