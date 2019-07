vor 35 Min.

Mit den Nachtwächtern unterwegs durch Friedberg

Sabine Roth begleitet die Nachtwächter Wolfgang Braun und Hermann Scherrüble auf der Friedberger Zeit.

Von Sabine Roth

Wie die Zöllner, Bader, Stadtknechte, Torwarte, Scheermausfänger, Bettelvogte, Aufseher des städtischen Holzgartens und viele weitere Berufe standen die Nachtwächter zur Friedberger Zeit zwischen 1680 und 1790 in städtischem Dienst. Sie waren immer zu zweit, damit sie sich gegenseitig kontrollieren konnten und nicht etwa einer einschlief.

Ihre Aufgaben waren umfangreich: Sie mussten nachts durch die Straße und Gassen Friedbergs gehen und für Ruhe und Ordnung sorgen, „auf Zecher, Spieler und andere Insolentien (Übermut, Unverschämtheit) über die gewöhnliche Zeit in den Wirtshäusern und Gassen achten.“ Sie gaben auch auf das Feuer acht und durften „die Feuerhut in ihrem Rufe“ nicht vergessen.

Nachts mussten sie neben dem Münchner und dem Augsburger Tor auch das Schlosstor zusperren, so Gabriele Raab, die historische Beraterin der Friedberger Zeit. Ihr Lohn war gering, obwohl sie ja für Sicherheit sorgten. Deshalb lebten sie in bescheidenen Verhältnissen. Doch waren sie angesehene Leute. Bis zum Jahr 1918 hatte die Stadt Friedberg mehrere Nachtwächter angestellt.

Zu ihrer Ausrüstung gehörten eine Hellebarde (eine einst gefürchtete Waffe, mit der man sogar Reiter vom Pferd holen konnte), eine Laterne und ein Horn. Beim Altstadtfest kommen die Nachtwächter aus den Reihen des Sängervereins. „Bürgermeister Albert Kling wollte Männer mit einer guten Stimme für dieses Amt haben. Deshalb kam er auf den Sängerverein zu“, erzählt Wolfgang Braun, Vorsitzender des Vereins, den es seit 1848 gibt.

Der Sängerverein Friedberg stellt die Nachtwächter beim Altstadtfest

Braun ist an diesem Abend zusammen mit Hermann Scherrüble, der viele Jahre als Tenorsolist im Sängerverein aktiv war, als Nachtwächter unterwegs. Seit 30 Jahren ist Braun Mitglied im Sängerverein, seit 2007 gehören die beiden zum Ensemble der sechs Nachtwächter beim Altstadtfest.

„Inzwischen ist das schon unsere fünfte Friedberger Zeit“, freut sich Braun. Der 75-Jährige erinnert sich noch an die Anfänge, als seit dem ersten Altstadtfest in 1989 immer die zwei selben Nachtwächter jeden Abend bis tief in die Nacht hinein unterwegs waren - bis sie im Jahr 2004 aus Altersgründen aufhörten. Seitdem sind bei jedem Fest sechs Mitglieder des Sängervereins als Nachtwächter unterwegs und wechseln sich ab. Dazu gehören noch Thomas Treffler und Bernd Bante sowie Hans Naumann und Florian Wurzer, der zum ersten Mal mit von der Partie ist.

Braun und Scherrüble haben mich zu einer Nachtwächterrunde eingeladen. Da ich früher in der Schule im Chor war, reizte mich diese Aufgabe. Pünktlich um 21.30 Uhr treffen wir uns am Donnerstagabend am Marienplatz vor dem Brunnen. Gewaltig sehen die beiden aus in ihren schwarzen Mänteln, ihren dunklen Hüten. Braun trägt Laterne und Horn, Scherrüble hält die Hellebarde in der Hand. Der 79-Jährige sieht mächtig aus damit und ist sehr stolz auf dieses Amt. Er darf nicht nur die Stunde ausrufen, sondern auch noch schöne Lieder zum Besten geben. Dann geht es auch schon los. Nach ein paar Metern treffen wir vor dem Rathaus auf zwei Friedbergerinnen im Bürgerinnengewand, die sie aus dem Friedberger Kammerchor kennen. Gerne tragen sie ihnen ihr Nachtwächterlied vor:

„Hört Ihr Leut’ und lasst Euch sagen, uns’re Glock hat Zehn geschlagen! Wir hier machen uns’re Rund’ jetzt zu jeder vollen Stund! Zehn Gebote setzt Gott ein, dass wir gehorsam sein!

Menschenwachen kann nichts nützen: Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güt’ und Macht! Gib uns eine gute Nacht!“

Mir kommen fast die Tränen, so schön hört sich das an. Dazu leuchtet der Vollmond hell, perfekt passend zu dieser lauen Sommernacht. Wir biegen links in die Bauernbräustraße ab. Ziemlich bald bleiben Braun und Scherrüble zum nächsten Plausch stehen und geben ihr Nachtwächterlied ein zweites Mal zum Besten. Vor dem Goldenen Stern halten wir nochmals an und der Gastwirt Stefan Fuß lädt uns herzlichst auf eine kleine Stärkung ein.

Wir stoßen mit einem Dunklen an und teilen uns die Wurst mit Semmel brüderlich auf. Weiter geht es in Richtung Landgasthof Koller. Auch hier werden wir herzlichst empfangen und bekommen jeder einen leckeren Schnaps, bevor die Nachtwächter das dritte Lied anstimmen.

Beim Fackelumzug am Sonntag sind die Friedberger Nachtwächter dabei

Die Menschen rundherum applaudieren fleißig. Sie sind begeistert. Zum Abschied singen mir die beiden ein Lied zur Zufriedenheit von Josef Haydn vor. Natürlich darf ich nicht ohne einen Kuss auf die Wange von dannen ziehen. Auch die Nachtwächter zogen weiter durch die Gassen, sorgten für Ruhe und Ordnung und sangen ihr Nachtwächterlied munter weiter.

Wer die Nachtwächter nochmals erleben will, zwischen halb neun und zwölf Uhr wird man ihnen sicher auf ihrem täglichen Weg begegnen. Am Sonntagabend laufen alle sechs Nachtwächter gemeinsam durch die Stadt. Zum Abschluss des Altstadtfestes sind sie beim großen Fackelumzug natürlich mit dabei.

