Mit gemeinsamer Liste in die Kissinger Gemeinderatswahl

Plus Freie Wählergemeinschaft Kissing und Freie Wähler nominieren ihre Kandidaten

In der AWO-Begegnungsstätte trafen sich die Mitglieder und Freunde der Freien Wähler Kissing zur Nominierungsversammlung, um die Kandidatin und Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 zu bestimmen. Der erste Vorsitzende der FWG Kissing, Fabian Bär, begrüßte alle Anwesenden und ließ über den Vorschlag, Wolfgang Hörig als Versammlungsleiter zu bestellen, abstimmen. Nach dem einstimmigen Beschluss leitete Hörig die Nominierungsversammlung.

Die Kandidaten stellen sich vor

Als Erstes wurde beschlossen, eine gemeinsame Liste mit den Freien Wählern Bayern und der Freien Wählergemeinschaft Kissing e.V. zu bilden. Der Wahlleiter gab den Kandidaten Zeit, um sich vorzustellen.

Im Anschluss wurde im Block über die Kandidatin und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März abgestimmt. Die Liste umfasst eine Kandidatin und sieben Kandidaten unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen.

Konstruktive Politik für Kissing

Am Ende waren sich alle Anwesenden einig, dass die Freien Wähler in Kissing mit ihren Kandidaten weiterhin für eine sachliche und konstruktive Politik stehen, die auch finanziell für die Gemeinde umsetzbar ist. So sieht die Liste aus: