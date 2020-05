vor 16 Min.

Mit über 2 Promille in die Leitplanke

Nach einem Hinweis stoppt eine Polizeistreife einen Autofahrer in Kissing.

In der Nacht auf Sonntag fiel ein Autofahrer, der gegen 2.20 Uhr auf der Meringer Straße Richtung Kissing unterwegs war, durch seine unsichere Fahrweise auf. Eine entsprechende Mitteilung erhielt die Polizei. In der Auenstraße in Kissing touchierte der Fahrer dann mit seinem Fahrzeug eine Leitplanke und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall zu kümmern, wie die Polizei berichtet.

An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro und am Auto in Höhe von ca. 1500 Euro. Als der 49-Jährige mit seinem Pkw in der Auenstraße von einer Polizeistreife angehalten werden konnte, wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt hat die Polizei unterbunden.

